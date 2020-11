O comandante operacional nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Duarte Costa, é o novo presidente deste organismo, substituindo assim o general Mourato Nunes, anunciou, esta quarta-feira, o Ministério da Administração Interna.

"Tendo cessado, no início de novembro, a comissão de serviço do tenente-general Carlos Mourato Nunes como presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, indigitou o brigadeiro-general José Manuel Duarte da Costa para exercer as funções de presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil", refere a tutela, através de comunicado.

Sublinhe-se que o general Mourato Nunes estava à frente da ANEPC desde novembro de 2017.