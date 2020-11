São três projetos, dois dias e um palco. Assim se define aquela que é a terceira edição de um dos eventos mais marcantes da companhia de circo Erva Daninha. O Teatro Campo Alegre, no Porto, recebe na quinta e sexta-feira, a partir das 19h00, novas linguagens, estéticas e dramaturgias do circo contemporâneo, como se pode ler no site oficial da companhia.

A Mostra Estufa é mesmo isso, um espaço para “proporcionar as condições ideias para incubar a investigação de formas, conteúdos e experimentação técnica”, pode-se ler ainda no site.

No programa encontramos a performance “Fome de Lama”, do artista brasileiro Douglas Melo, o espetáculo de trapézio “Entre-Lugar”, de Joana Martins e André Marques, e o espetáculo acrobático “Errance/Frequência #1”, de Leonardo Ferreira.

O bilhete para os dois dias custa sete euros, e as sessões começam às 19h30.