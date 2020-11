Um jovem, de 16 anos, foi encontrado morto dentro de casa, em Rio de Moinhos, Penafiel, esta quarta-feira.

Segundo o Correio da Manhã, a vítima apresentava sinais de enforcamento e tinha as mãos atadas atrás das costas.

De acordo com o jornal regional A Verdade, o alerta foi emitido pelas 09h06 e no local estiveram a GNR, os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa. O jovem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local.

A GNR e a PJ estão a investigar o caso.