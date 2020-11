Assim que for comprovado que a vacina da Pfizer é eficaz e segura (e estará bastante perto dessa marca, segundo a farmacêutica apresenta mais de 90% de eficácia contra o coronavírus) a vacinação vai ser gratuita para todos os franceses, garantiu o ministro da Saúde, Olivier Véran.

“Se forem validadas, teremos as primeiras vacinas no início do ano”, afirmou o ministro, em entrevista ao canal BFMTV, adiantando que “até daqui a três semanas” a Pfizer e a sua parceira BioNtech transmitirão às agências de saúde todos os dados experimentais para serem examinados.

O ministro também lembrou que a Comissão Europeia já fez uma pré-encomenda de cerca de 30 milhões de doses para França e que a administração das vacinas será gratuita, assim como os testes de deteção de covid-19.

Vacina “disponível e acessível para todos” No final de outubro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que era “imperativo que a vacina contra a covid-19 esteja disponível e acessível para todos”. “Ninguém estará seguro [do vírus] até que estejamos todos seguros”, argumentou o português, acrescentando que esta deve ser vista como um “bem público global”.

Estas declarações ecoaram não só em França, também chegaram à Bélgica, um dos países mais castigados pela pandemia, onde o Governo anunciou que espera fornecer a futura vacina contra a covid-19 gratuitamente a cada cidadão.

“Esta vacinação é tão importante para todos que vamos tornar a vacina gratuita. Vai ser reembolsada a 100%”, informou o ministro da Saúde, Frank Vandenbroucke. “Vai ser caro, mas é um investimento importante, tanto para a nossa saúde pública como para a nossa economia”.

A vacina será distribuída inicialmente a pelo menos 70% da população, o equivalente a cerca de 8 milhões de pessoas, e, segundo a Conferência Interministerial de Saúde pública belga, “os grupos prioritários serão determinados em função das opiniões científicas” e das prioridades da sociedade.

A Noruega também se comprometeu a distribuir a vacina a todos os seus habitantes assim que esta for considerada segura, e acrescentá-la no seu plano de vacinação nacional.

“Queremos que o máximo de pessoas tenham a oportunidade de receber uma vacina eficiente e segura. É por isso que a vacina não vai ter nenhum custo”, disse a primeira-ministra Erna Solberg em comunicado.

Promessa americana Joe Biden já tinha prometido que, no caso de ser eleito, a vacina contra a covid-19 iria ser “gratuita para todos”.

“Quando tivermos uma vacina segura e eficaz, ela deve ser gratuita para todos, tenham ou não seguro”, disse Biden, durante um discurso no estado de Delaware, no mês passado.

O democrata foi um dos maiores críticos da gestão da pandemia por parte de Donald Trump e da sua equipa. Ontem declarou que “é possível que morram mais pessoas” por causa da covid-19 caso Donald Trump continue a bloquear o processo de transição.

“Se tivermos de esperar até 20 de janeiro [dia para o qual está agendada a tomada de posse do próximo Presidente] para começar a planear, isso faz-nos começar um mês, um mês e meio, atrasados”, disse Biden enquanto discursava em Wilmington, Delaware.

Madrid e testes em massa O Governo espanhol ofereceu uma perspetiva animadora à sua população afirmando que se “tudo correr bem”, palavras do ministro da Saúde, Salvador Illa, as primeiras vacinas poderiam chegar até ao final de 2020.

Espanha já comprou 20 milhões de doses da vacina Pfizer, o que permitirá imunizar gratuitamente 10 milhões de pessoas a partir do fim do ano ou início de 2021, anunciou o ministro da Saúde.

Até lá, o poder local não vai ficar de braços cruzados à espera que a vacina lhes caia no colo e os executivos regionais continuam a anunciar novas medidas e iniciativas.

O vice-presidente da Comunidade Autónoma de Madrid pediu autorização ao Governo espanhol para que todas as farmácias da região possam fazer testes à covid-19 de forma gratuita até ao Natal para que os cidadãos possam reunir-se com as suas famílias durante as festividades.

A proposta está “em cima da mesa” e já foi abordada com a autarca regional, Isabel Díaz Ayuso, estando à espera da aprovação do Governo central para que os testes comecem a ser realizados.