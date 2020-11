Os fortes combates no sul do Iémen entre as forças governamentais e os separatistas provocaram nos últimos dias pelo menos 50 mortes entre os dois lados, indicaram hoje fontes ligadas à segurança citadas pela Associated Press (AP).

Os combates que ocorrem na província de Abyan são mais um golpe no acordo de cessar-fogo desenhado pela Arábia Saudita em 2019 com o objetivo de pôr cobro ao conflito iniciado em 2015, em que as autoridades governamentais são apoiadas pela coligação saudita que conta com o apoio dos Estados Unidos contra os rebeldes Huthis, aliados do Irão.

Pelo menos 47 combatentes foram mortos e outros 90 ficaram feridos nos confrontos registados em Zinjibar, capital provincial de Abyan, que, segundo as fontes citadas pela AP, foram os mais graves dos últimos meses.

O conflito entre as forças do governo iemenita, reconhecido pela comunidade internacional, e os separatistas do Conselho de Transição do Sul foram retomados em 2019 e, há cerca de um ano, as duas partes assinaram um acordo de divisão de poder em Riade, capital da Arábia Saudita, pacto que nunca foi implementado.