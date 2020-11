O Reino Unido e os Estados Unidos assinaram um acordo negociado em 2018 que vai permitir a continuidade dos voos comerciais entre os dois países quando terminar o período de transição pós-Brexit, informou o Ministério dos Transportes britânico.

O acordo foi assinado pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, e pelo secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

Os voos entre o Reino Unido e os EUA operam sob um acordo de céu aberto entre a UE e os EUA, mas o território britânico deixará de estar ligado ao bloco europeu em 31 de dezembro, quando terminar o período de transição.

"O acordo de serviços aéreos vai permitir-nos continuar a viajar e fazer comércio com um dos nossos amigos e aliados mais próximos, trabalhando juntos para impulsionar mutuamente as nossas economias em ambos os lados do Atlântico", disse Shapps, num comunicado.