Portugal registou esta segunda-feira mais 4.452 pessoas infetadas com o novo coronavírus. No total, já 230.124 pessoas foram infetadas pela covid-19 desde o início da pandemia no país.

Nas últimas 24 horas, o país registou 81 óbitos por covid-19, depois de ter registado um novo recorde máximo de óbitos diárias por covid-19, esta segunda-feira, quando morreram 91 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Desde o início da pandemia no país já morreram 3.553 pessoas infetadas com covid.19.

A região Norte foi aquela que registou, esta terça-feira, o maior número de casos de covid-19 - 2.941 casos -, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, apresentou uma descida significativa, tendo sido confirmadas 812 infeções nas últimas 24 horas. A zona Centro registou 353 casos de covid-19, seguida do Alentejo, onde foram confirmados 243 novos casos, do Algarve que registou 65 casos. Nas ilhas, foram registados mais 11 casos nos Açores e 27 na Madeira.

No que toca ao número de óbitos, também a região Norte é a mais afetada: Foram confirmados mais 43 óbitos no Norte do país. Em Lisboa e Vale do Tejo foram registados mais 21 óbitos por covid-19. Em terceiro lugar encontra-se a região Centro, onde foram confirmadas 11 vítimas mortais infetadas, seguida do Alentejo, onde foram confirmados 4 óbitos. No Algarve foram registados dois óbitos nas últimas 24 horas. Já nas ilhas não foram confirmados óbitos esta terça-feira.

Atualmente há 3.028 pessoas internadas. Nos cuidados intensivos estão agora 431 pessoas, mais 5 do que no dia anterior, um número nunca antes alcançado.

Por outro lado, 7.290 pessoas recuperam do novo vírus nas últimas 24 horas, registado o número diário mais elevado de pessoas que venceram a doença desde o início da pandemia. Existem, no total, 77.126 casos ativos da doença no país, menos 2.919 do que ontem.

