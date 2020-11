O DJ Zézé Gonçalves, de Viana do Castelo, que teve mais de 20 mil visualizações, em março, na altura do confinamento, numa matiné musical dos anos 80 que transmitiu em direto do Facebook, vai voltar a fazer uma sessão online semelhante no domingo de confinamento, dia 22 de novembro.

“Tal como há oito meses, quando vivíamos um período difícil de confinamento domiciliário, achei que agora, que nos é imposto o recolher obrigatório ao fim de semana, podia dar o meu contributo para que as pessoas fiquem em casa”, disse José Gonçalves em declarações à agência Lusa, esta segunda-feira

A sessão vai contar novamente com músicas dos anos 80 e será transmitida em direto no Facebook e a partir da garagem do DJ, na freguesia de Darque, na margem esquerda do rio Lima, no domingo às 15h30.

O alinhamento da tarde dançante vai começar com música ambiente e só às 16h00 é feita a “abertura de pista”, onde a pista de cada um é a própria casa.

“Vou passar uma série de corridinhos e, antes do encerramento, às 19h00, tal como acontecia nas discotecas, nos anos 80, não faltarão os slows, que os casais não dispensavam para namorar”, disse, explicando que o objetivo é “dar ânimo e força, numa maratona exigente e longa” do combate à covid-19.

“As pessoas estão cansadas. São muitos meses sem ver uma luz ao fundo do túnel. Quero dar o meu modesto contributo para voltar a ver a alegria das pessoas durante a primeira matiné, em março”, disse Zézé Gonçalves.

Em março, estiveram mais de 20 mil pessoas de pelo menos oito países a acompanhar o direto do DJ, que durou três horas e meia.

"Só numa das publicações na página pessoal no Facebook, entretanto eliminada, o registo foi de 24 mil pessoas de países como a Suíça, Angola, Moçambique, Maláui, Espanha, França, Canadá, Andorra e claro muitos amigos e familiares em Viana do Castelo e no país", apontou José Gonçalves.

“Se tal como da primeira vez conseguir juntar mais de 20 mil pessoas na sessão 'online', são 20 mil pessoas que ficam em casa, em Portugal e no mundo. Em março, a matiné foi também acompanhada por muitos vianenses espalhados por vários países”, explicou.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzeze.goncalves.37%2Fposts%2F3579250398801320&show_text=true&width=552&appId=1370431696388438&height=1178" width="552" height="1178" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>