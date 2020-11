O avançado do Varzim Stanley Ejike Awurum foi internado no hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, devido a complicações relacionadas com o novo coronavírus, avançou o Jornal de Notícias.

O jogador nigeriano de 30 anos esteve primeiramente internado no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, no entanto, acabou por ser conduzido à unidade hospitalar para receber uma observação mais contínua da parte dos profissionais de saúde. Apesar de estar internado Stanley está estável, de acordo com a mesma fonte.

Recorde-se que 11 elementos do Vazim foram infetados pelo novo coronavírus. Depois de sete dias de suspensão de atividades, a equipa vai voltar aos treinos esta terça-feira, para preparar o jogo contra a Académica de Coimbra, marcado para a próxima segunda-feira.