Numa altura em que o risco de contágio com o SARS-CoV-2 é muito elevado em quase todo o país, os dados de incidência nas últimas duas semanas divulgados ontem pela Direção-Geral da Saúde permitem perceber os pontos mais críticos. Os dados divulgados pela DGS, que o i analisou, mostram que no período de duas semanas entre 28 de outubro e 10 de novembro – a informação disponibilizada –, 90 concelhos registaram uma incidência cumulativa a 14 dias pelo menos duas vezes superior ao patamar dos 240 casos por 100 mil habitantes, definido internacionalmente como patamar de risco muito elevado e que foi usado pelo Governo para sinalizar os concelhos sujeitos a medidas mais apertadas durante o estado de emergência, atualmente 191. Entre estes 90 concelhos onde o nível de contágio é mais elevado há 28 onde se supera o patamar dos 960 casos por 100 mil habitantes, quatro vezes acima do patamar de risco. As incidências mais elevadas continuam a verificar-se na zona Norte do país, onde o risco é bastante superior.

