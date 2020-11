O primeiro-ministro, António Costa, elogiou, esta segunda-feira, o comportamento dos portugueses durante o fim de semana, quando o Governo estabeleceu que os cidadãos deveriam ficar em casa entre as 13h00 e as 08h00 para lutar contra a propagação do novo coronavírus, durante a cerimónia de assinatura do acordo de colaboração na área da habitação no âmbito do programa 1.º Direito para o Município do Porto.

Costa disse que os portugueses "deram uma demonstração exemplar na forma como acataram a necessidade de limitar a sua circulação" e que é necessário recordar a importância de "sair desta crise mais fortes do que estávamos antes". "Há e haverá vida além do novo coronavírus", apontou ainda o governante.