A equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que tem estado a fazer a modelação da epidemia prevê que o pico de infeções desta segunda vaga decorra entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro. A estimativa foi revelada ao SOL pelo epidemiologista Manuel Carmo Gomes. A diminuição do RT nos últimos dias permite estimar com maior segurança o momento de pico de infeções, que a equipa apontou no final da semana passada para o período de 20 de novembro e 6 de dezembro. Portugal poderá na altura atingir uma média diária de 6800/7000 casos e o epidemiologista considera que será necessário continuar a reduzir a transmissão. “O grande perigo é ficarmos num planalto”, explicou, pelo impacto que teria na pressão sobre os hospitais. Apesar de a subida dos casos em outubro ter chegado a apontar para um pico com mais de 10 mil casos em média por dia, em termos de evolução da mortalidade não se prevê um abrandamento. A equipa da FCUL estima que o número de mortes de pessoas com covid-19 possa duplicar até ao final do ano, chegando às oito mil.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, que atualizou as projeções sobre a evolução da epidemia, traça um cenário mais grave em que só uma forte restrição de contactos trava daqui para a frente uma subida mais acentuada nos contágios e mortes, o que justificam com a sazonalidade da circulação do vírus. No início de novembro (antes das medidas tomadas este fim de semana e com base em dados de operadoras), o IHME estima que Portugal esteja com uma redução de mobilidade face ao que era normal antes da pandemia de 31% quando, em outubro, chegou a ser de -20%. No cenário em que o país atinge redução de mobilidade/contactos em 70% a partir do final do mês, estimam até ao final do ano que o número de mortes de pessoas infetadas com covid-19 chegue a 8500. A 1 de março, o país poderá chegar às 13 mil mortes. No cenário em que a mobilidade e contactos se mantêm nos níveis atuais, e não havendo progressivas restrições, apontam para 41 mil mortes até ao dia 1 de março, com necessidades de resposta hospitalar muito superiores.