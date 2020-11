Já são conhecidas algumas consequências para quem tenha contraído a covid-19 após quatro meses de terem sido infetados. Fadiga, névoa cerebral, falta de ar e dor estão entre os efeitos que surgiram com maior frequência, de acordo com um um estudo realizado no Reino Unido, baseado em pessoas jovens e saudáveis, ou seja, que não faziam parte dos grupos de risco elevado. Segundo o The Guardian, o National Health Service ou NHS – como é mais conhecido, é o maior sistema público de saúde e o mais antigo do mundo – analisou os dados, tendo em conta a informação que foi disponibilizada por 40 clínicas especializadas em covid, onde médicos, enfermeiras e terapeutas avaliaram os sintomas físicos e psicológicos dos pacientes, através de uma combinação de ressonâncias magnéticas, análises sanguíneas, medidas físicas e questionários a cerca de 500 pacientes com idade média de 44 anos.

O estudo Coverscan teve como objetivo avaliar o impacto a longo prazo da covid-19 nos órgãos destes 500 pacientes de “baixo risco” e, de acordo com os dados preliminares, dos primeiros 200 pacientes submetidos à triagem quase 70% apresentaram deficiências em um ou mais órgãos, incluindo coração, pulmões, fígado e pâncreas, quatro meses após a doença inicial.

“A boa notícia é que as sequelas são leves”, garante Amitava Banerjee, cardiologista e professora associada de ciências humanas e dados clínicos da University College London. Ainda assim, lembra que desta amostra, cerca de 25% das pessoas ficou afetada em dois ou mais órgãos. “Isso é interessante porque precisamos saber se [as deficiências] continuam ou melhoram - ou se há um subgrupo de pessoas em que pode piorar”, refere o mesmo jornal.

No entanto, de acordo com o mesmo estudo, há casos em que há uma correlação entre os sintomas das pessoas e o local do órgão afetado. Por exemplo, deficiências cardíacas ou pulmonares terão problemas respiratórios, enquanto disfunções de fígado ou pâncreas terão associados sintomas gastrointestinais.

Amitava Banerjee explicou, no entanto, que nenhum dos pacientes foi examinado antes de desenvolver a covid-19, e, como tal, alguns deles poderiam já apresentar algumas deficiências, apesar de considerar improvável por serem considerados saudáveis e jovens.