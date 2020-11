Joan Mir (Suzuki) tornou-se este domingo o sucessor de Marc Márquez na lista dos campeões do Mundo de MotoGP. O espanhol, de 23 anos, conquistou o primeiro título de sempre na categoria rainha do motociclismo após ter terminado o Grande Prémio de Valência, penúltima etapa da temporada 2020, em sétimo lugar, atrás do português Miguel Oliveira (KTM Tech 3).

“Inacreditável, nem tenho palavras para descrever o que sinto. Lutei por isto toda a minha vida, não sei se rio ou se choro, é um misto de emoções. Estou muito, muito feliz. Quando se persegue um sonho durante toda a vida... Não tenho palavras”, disse o jovem piloto, que colocou ainda um ponto final ao jejum da Suzuki, que não ganhava um título mundial desde 2000, com Kenny Roberts.

Com os resultados deste domingo, Mir soma agora 171 pontos, mais 29 do que Franco Morbidelli (Yamaha), segundo classificado do campeonato e vencedor do Grande Prémio da Comunidade Valenciana. O italo-brasileiro deixou o australiano Jack Miller (Ducati) na segunda posição, a 93 milésimos de segundo, e o espanhol Pol Espargaró (KTM) em terceiro, a 3,006 segundos, enquanto Oliveira foi sexto, a 7,272 segundos.

O piloto almadense mantém o 10.º lugar da geral, tendo chegado ontem aos 100 pontos – está a cinco de distância do 9.º posto, ocupado pelo japonês Takaaki Nakagami (Honda).

Recorde-se que Oliveira vai competir na equipa oficial da KTM já em 2021, depois de duas temporadas na equipa satélite do construtor austríaco. Este ano, Miguel Oliveira fez história após alcançar a primeira vitória portuguesa de sempre em MotoGP, na 5.º corrida do ano, o GP Estíria (Áustria). Também Mir, novo campeão do Mundo, conseguiu a primeira vitória na classe rainha esta temporada, no GP da Europa, antepenúltima etapa, disputada na semana anterior ao GP Valência, também no circuito Ricardo Tormo.

Com 9 vencedores (Joan Mir, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira, Brad Binder e Danilo Petrucci) em 13 corridas até agora, o MotoGP prepara-se para fechar uma edição alucinante, no próximo fim de semana (20 a 22 de novembro), no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP é a 14.ª e derradeira corrida da temporada 2020.