O número de casos diários de covid-19 é superior a seis mil, pelo terceiro consecutivo, e os óbitos voltam a disparar, mais 21 do que ontem. O boletim da DGS, divulgado este domingo, dá conta de que nas últimas 24 horas foram diagnosticadas com covid-19 mais 6.035 pessoas e que outras 76 morreram devido à doença.

Assim o total de contágios, contabilizados desde o início da pandemia, foi atualizado para 217.301 e o de mortes associadas ao coronavírus para 3.381.

Dos 76 óbitos registados, 44 ocorreram na região Norte, 19 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 na região Centro e dois no Algarve.

Também no que diz respeito aos novos casos, o Norte continua a ser a região que regista um maior número de novos diagnósticos - foram detetados 4.022 novos casos de covid-19 em apenas 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.137 novos casos, no Centro mais 713, no Alentejo mais 72, no Algarve mais 58. No Arquipélago dos Açores houve mais 26 casos e na Madeira sete.

Os dados divulgados pela DGS revelam ainda que existem neste momento 2.929 internados, mais 131 do que ontem, dos quais 415, mais dois, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 2.549 pessoas recuperaram da doença, elevando para 125.066 o total de curados.

Há agora 88.854casos ativos da doença no país e as autoridades de saúde têm 94.604 contactos em vigilância