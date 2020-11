Pelo menos oito pessoas morreram, este sábado, na sequência de um incêndio num hospital público na província de Neamt, na Roménia.

De acordo com a EFE, o incêndio deflagrou na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do hospital. A porta-voz da Inspeção para as Situações de Urgência, Irina Popa, adiantou que as vítimas "eram doentes com covid-19".

Segundo a imprensa local, um médico encontra-se também em estado grave, depois de sofrer queimaduras em 80% do corpo.

A origem do fogo está a ser investigada.