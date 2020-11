Nas últimas 24 horas foram registados mais 27.301 casos do novo coronavírus no Reino Unido, um decréscimo comparativamente aos dados lançados esta quinta-feira, quando foram registados 33.470 casos de covid-19 no país, dia em que se registou o maior número de casos diários desde o começo da pandemia, segundo as autoridades de saúde inglesas. O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 1.317.496 contágios confirmados.

Foram ainda confirmados mais 376 óbitos por covid-19 no país. Tal como o número de casos, o número diário de vítimas mortais também diminuiu - foram registados 563 óbitos ontem, novo máximo desta segunda vaga. No total, foram registados 51.304 óbitos num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

Existem 14.196 pacientes infetados com covid-19, dos 1.219 estão ligados a um ventilador.