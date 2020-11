Manifestação de empresários da restauração contra restrições impostas pelo Governo resulta em confrontos com a polícia

Os manifestantes do Movimento a Pão e a Água, que conta com empresários da restauração, comércio e hotelaria, entraram em confrontos com a polícia esta sexta-feira num protesto na Avenida dos Aliados, no Porto. A intenção era organizar um protesto pacífico contra as novas restrições impostas pelo Governo ao setor no âmbito do combate à covid-19, mas a confusão instalou-se de repente - foram arremessadas garrafas contra a força de segurança ali presente e queimados caixões, que simbolizam a morte do setor. Numa multidão de centenas de pessoas, a PSP já confirmou que não efetuou qualquer detenção, mas teve de intervir para acalmar os ânimos, adiantou a SIC Notícias.