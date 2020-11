Portugal registou esta sexta-feira 6.653 novos casos de covid-19, um novo máximo diário, que aumenta para 204.664 o total acumulado de infetados no país desde o início da pandemia.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira revela ainda que, nas últimas 24 horas morreram mais 69 pessoas devido ao novo coronavírus. No total, o país soma já 3.204 vítimas mortais.

Destes 69 óbitos, 32 ocorreram na região Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro, um no Alentejo e um no Algarve.

Também no que diz respeito aos novos casos, o Norte continua a ser a região que regista um maior número de novos diagnósticos - foram detetados 4.061 novos casos de covid-19 em apenas 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.733 novos casos, no Centro mais 626, no Alentejo mais 144 e no Algarve mais 86. No Arquipélago dos Açores houve mais 19 casos e na Madeira 14.

Os dados divulgados pela DGS revelam ainda que existem neste momento 2.799 internados, mais cinco do que ontem, dos quais 388, mais cinco também, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Esta sexta-feira recuperaram mais 3.693 pessoas do vírus, de um total de 117.382 recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 84. 032 casos ativos da doença no país e as autoridades de saúde têm 90.425 contactos em vigilância.