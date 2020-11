Um homem, de 60 anos, foi detido pela PSP, em Loures, depois de atropelar uma jovem, de 19 anos, enquanto conduzia embriagado.

Em comunicado, a força de segurança revela que o homem foi detido, na quarta-feira, depois de ter atropelado uma jovem, que se encontrava junto a uma passadeira, na Rua Comandante Sacadura Cabral, por volta das 18h20.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Loures e foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em estado grave, com uma fratura exposta no membro inferior esquerdo.

Depois de ser participado o incidente e de o condutor ser fiscalizado, o homem foi submetido a um teste que registou uma taxa de alcoolemia de 1,79 g/l.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte - Loures para aplicação das medidas de coação.