A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, garantiu que o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, que decorreu no Autódromo Internacional da cidade, não teve qualquer impacto na evolução epidemiológica da covid-19 do concelho.

"Não se verificou nenhum caso que tivesse origem na Fórmula 1", disse Isilda Gomes, em declarações à SIC Notícias.

De acordo com a autarca, esta informação foi confirmada pela Autoridade de Saúde Regional e pela Autoridade de Saúde Local.

"[A Fórmula 1] não teve nenhuma implicação no aumento do número de casos", reiterou Isilda Gomes, lamentado ainda a ausência de publico no campeonato de Moto GP. "O sucesso do Moto GP implicava que tivéssemos público. Mas, naturalmente, que não podemos ter", rematou.

Recorde-se que, no passado mês de outubro, Portimão recebeu p Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1. No entanto, o evento gerou polémica face ao número de pessoas presentes nas bancadas e a falta de distanciamento social, numa altura em que o país enfrenta os piores números da pandemia.

O concelho de Portimão foi um dos 77 que entraram esta quinta-feira para a lista de concelhos sujeitos a restrições.