A nossa tribo

No fim de semana passado combinei com um amigo irmos almoçar ao Algarve para espairecer. Como fazíamos vezes sem conta, antigamente. Aproveitámos este espaço de tempo entre o fim de semana que não dava para passar para outro concelho e os próximos dois, em que não se pode fazer nada, para apanhar um pouco de ar. Sair por aí. Matar saudades. Destino? O mesmo de sempre, Gigi. E é inacreditável sentir aquela sensação de liberdade. De partir por aí por puro prazer e amizade. Chegados ao Algarve, foi como se tivéssemos chegado a outro país, uma outra realidade. Reflexo dos tempos que correm, mas também do que o Algarve teima em não perder. Bom tempo, praias magníficas que só de olhar reconfortam a alma e aquele maravilhoso e inconfundível cheiro a mar que emana não só da água mas de quase todos os elementos que dela se aproximam. A começar nos alimentos.

O almoço foi, como sempre, maravilhoso. Satisfaz-nos de tal maneira que, normalmente, já nem jantamos no dia em que lá vamos. Para não estragar, como dizem. Só abrimos exceção para visitar o Paixa do nosso Jean. Quem já lá foi sabe porquê. Mas não foi o caso. Sentámo-nos por volta das 13h e só de lá saímos já passava das 17h e o vento começava a aparecer. Agora escurece mais cedo. Manias de quem inventou a mudança da hora. Conversámos sobre tudo um pouco, sempre com a Ria Formosa como pano de fundo. A música do Café Del Mar ecoava em jeito de acompanhamento, em homenagem ao recém-falecido José Padilla, DJ espanhol que eternizou o fim de tarde e lhe deu alma. Que produziu música sexy e divertida, trazendo a dança para o pôr-do-sol. Era, portanto, um quadro de magia, um postal de música com sabor ao melhor que se pode comer e a leveza de uma animada conversa entre amigos.

Falámos do papel que terão os mais velhos na nova sociedade e de tantos outros temas que nos servem para uma discussão onde saio sempre a ganhar. Falo menos e aprendo mais. Por ali, o tempo passa a correr. Rimos e chorámos a rir, bebemos um ou dois copos e brindámos à vida porque é ela que nos proporciona estes momentos tão bons. Foi, no entanto, sobre as nossas tribos que mais empenhámos o nosso bate-papo, como dizem os brasileiros. Sobre o que se torna cada vez mais decisivo nas nossas vidas. Os que nos rodeiam, os que escolhemos para fazerem parte do nosso círculo. Seja a família ou o grupo de amigos com quem nos abrimos e partilhamos as nossas histórias. Mas também com o nosso grupo de trabalho. A importância de criarmos pequenas tribos em que o dar e receber é recíproco, em que existem códigos assentes em valores e na palavra, e é nessa cumplicidade que se baseia o nosso sucesso, a nossa força e motivação.

Percebi quando vinha no regresso que era isto que me estava a faltar. Que é isto que nos está a faltar. Voltarmos a ser livres sem esta obsessão, sem estas permanentes preocupações ou receios. Voltarmos a ter os nossos momentos, respeitando as regras. Porque a nossa saúde mental precisa desta relação com aqueles de quem gostamos, precisa do estímulo intelectual de conversas com pessoas que nos acrescentam. Porque a nossa felicidade e o nosso crescimento precisam de estímulos presenciais que as ligações por vídeo não conseguem transmitir-nos. Regressei de barriga cheia, de alma lavada e de sorriso na cara. Todos nós precisamos de um pouco disto. De viver. E cada vez mais essa vida será feita em torno das nossas tribos. Dos que vão para a “guerra” connosco ou tão-só dos que nos alimentam uma gargalhada ao final da tarde. Esses são verdadeiramente os nossos. E que esses momentos se reproduzam de uma forma cada vez mais constante. Que passe de vez esta fase e venha de lá essa nova era. Como se costuma dizer, “agora é que era”.