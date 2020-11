Posições e oposições

A questão não se põe ao nível de saber com quem pretende o PSD governar, mas para quê. E, nisso, temos de convir que o PSD falha inteiramente. Fazer acordos com os Chegas desta vida pode ser útil para poder governar, mas muito mais importante é que a direita portuguesa trate de definir com rigor o que pretende fazer quando chegar ao Governo.

Ele há coincidências levadas da breca! Então não é que meia dúzia de dias depois das eleições americanas apareceu a vacina contra a covid tão longamente prometida pelo Trump?

Ele não teve nada a ver com isso, claro, a vacina até é europeia, mas a verdade é que está aí, como ele tinha dito e redito. O Trump foi crucificado pela forma como (não) combateu a covid mas, se olharmos para os números, os 250 mil mortos americanos estão em par com as centenas de milhares de mortos europeus e, na Europa, ninguém acusaria o Macron ou o Sánchez de genocídio, como fizeram com o Bolsonaro.

Na verdade, quando em maio e junho, em pleno outono no Brasil, os sábios da esquerda achavam que Bolsonaro era um genocida culpado da morte de milhares de vítimas indefesas perante a covid, ninguém teve o cuidado de verificar se o Brasil estava ao menos nas tabelas dos dez países com mais mortos per capita; e não estava, claro. Nessa altura, dos países com mais mortos per capita, oito eram europeus.

Ninguém foi ver como era comparativamente a situação do Brasil, da Argentina – muito pior – ou do Peru, que veio a ser o país do mundo com mais mortos per capita. O México, com metade da população do Brasil, tem uma situação de infetados e mortos bem pior, mas calha que o sr. Obrador, supostamente, é de esquerda e, portanto, intocável. Isto para não dizer nada da tragédia venezuelana, onde nem se conhecem os números – aliás, facilmente confundíveis com os mortos de fome ou de infeções que um simples antibiótico teria resolvido.

Tudo isto para dizer que a esquerda transformou a covid num vírus político, arma de arremesso contra regimes de direita, ignorada quando se trata de regimes de esquerda, onde as explicações já não têm a ver com a maldade intrínseca dos governantes, mas com questões epidemiológicas perfeitamente banais que nos atingem a todos.

Este regime dos dois pesos e duas medidas vale para tudo. Em Portugal estamos a viver um clássico: depois da “grande vitória socialista dos Açores, a sétima em 24 anos” (António Costa dixit), verificou-se que, afinal, o centro e a direita no Parlamento da região autónoma eram maioritários.

Acontece, no entanto, que para dispor de 29 deputados que lhe dão a maioria, o candidato a presidente do Governo regional, do PSD, tem de arregimentar os votos do PSD, do CDS, do PPM, da IL e do Chega. Lá chegaram a um acordo cujos termos não chocam ninguém, mas a esquerda entrou em convulsão: como é possível o PSD querer governar nos Açores com o apoio do Chega?

Como nos Açores não há ciganos, a esquerda veio convocar as posições extremistas do Chega sobre a castração química de pedófilos e a prisão perpétua, provas da perversidade desse partido e das suas gentes e da inumanidade intrínseca do chefe Ventura.

Não é que eu concorde, que não concordo, com quaisquer dessas propostas, apesar de ser necessário fazer notar que prisão perpétua há em vários países do mundo, incluindo alguns muito civilizados, e castração química aplica-se pelo menos em alguns estados dos Estados Unidos em casos de violação. É horrível, mas não é sequer uma novidade.

No entanto, o essencial das exigências do Chega nos Açores tem a ver com o combate à corrupção. Não sei se alguém discorda muito disto mas, se discorda, era bom dizer porquê.

O ponto é que a esquerda pretendia que a direita estabelecesse à volta do Chega um cordão sanitário intransponível em quaisquer circunstâncias, condenando-se a si própria a ser uma minoria eterna, porque o PSD, sozinho, jamais conseguirá voltar a governar em maioria.

Era excelente, enquanto o PS podia livremente estabelecer acordos com partidos extremistas que defendem a nacionalização de boa parte da economia, a saída da União Europeia, do euro, da NATO e de tudo o que lhes cheire a mundo ocidental e civilizado.

Partidos que defendem o aborto até quase ao nascimento, que defendem a eutanásia, que assentam a sua ideologia no tribalismo absurdo da ideologia de género e de racialidade, que querem extirpar o “racismo sistémico” extirpando os valores tradicionais do povo português, que impõem o dogma de que a expansão ultramarina foi apenas uma forma de colonialismo violento e de racismo cultural de subjugação dos outros, que, em suma, a nossa história é uma fonte de vergonha e de necessidade de perdão e de redenção.

Quanto a estes, não há problemas, o PS pode fazer com eles quantos acordos de governo quiser, porque vai ficar tudo bem. Extremista é o Chega.

Bom, é caso para dizer basta! Ao abrir as portas para aceder ao poder aos partidos extremistas de esquerda, os socialistas têm de aceitar que, da mesma forma, a direita se possa unir para também poder governar. Isto não é um pecado, não é um sacrilégio, é política.

A questão, a meu ver, não se põe ao nível de saber com quem o PSD pretende governar, mas para quê. E, nisso, temos de convir que o PSD falha inteiramente.

Fazer acordos com os Chegas desta vida pode ser útil para poder governar, se bem que é bom ter consciência de que ao dar a mão ao Chega, ou se neutraliza a sua toxicidade ou ela acaba por nos infetar. Muito mais importante é que a direita portuguesa trate, no tempo de oposição que lhe resta, de definir com rigor o que pretende fazer quando chegar ao Governo, quais são as suas escolhas de fundo para o país, o que pretende mudar, o que pretende manter.

Não se trata de jogos políticos, trata-se de olhar para Portugal como ele é, como se tornou nos últimos 46 anos, para as nossas trágicas deficiências, as nossas forças, aquilo que é bom, e é muito, e aquilo que é mau ou muito mau, e avaliar o que pode e deve ser mudado, e traçar sobre isso um programa de Governo, para cumprir; a menos que as cabeças pensantes do PSD entendam que o maravilhoso regime político, económico e social que construímos – porque fomos nós que o construímos, ninguém fez isso por nós – ao longo destas décadas não precisa de nada, talvez só de uns retoques de cosmética, e pode ficar tudo na mesma que vai acabar tudo bem…

Num momento em que nem sabemos se a vacina salvadora está já ao virar da esquina ou se vamos entrar numas trevas pandémicas prolongadas, o que o país precisa é de liderança e de capacidade de inovação, abertura de perspetivas novas, ar fresco na política, capacidade de assumir riscos e de tentar chegar a algum lado melhor.

A oposição que for capaz de propor aos portugueses uma mudança para o futuro é aquela que vai ganhar eleições. Por amor de Deus, não deixem isso nas mãos do André Ventura ou da Catarina Martins!

Advogado, ex-secretário de Estado da Justiça, subscritor do “Manifesto: Por Uma Democracia de Qualidade”