Quando começou a dar os primeiros passos como médico, tentou fugir das doenças crónicas. Sobretudo da diabetes, que parecia demasiado complicada a alguém que chegava ao fim do curso com a convicção de que poderia salvar vidas, mas formatado mais para lutas intensivas do que para corridas de fundo. Em véspera do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala este sábado, José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, abre o livro de histórias sobre a doença, que acabou mesmo por passar a ser o seu cavalo de batalha. Afeta mais de um milhão de portugueses e paira sobre outros três milhões. A associação começou nos anos 20 do século passado a fazer educação para a saúde e o endocrinologista defende que essa é uma das dimensões que têm faltado na resposta à covid-19, que acredita que deixará marcas nas noutras doenças e mostra a necessidade de reformar o SNS para estar mais próximo das pessoas. De convicções fortes desde a juventude, quando partilhou cela em Caxias com Ferro Rodrigues, vê falta de liderança na gestão da pandemia nos últimos meses e de uma estrutura operacional que ligue as forças no terreno – um papel em que teria colocado a Proteção Civil. Perante a progressão do vírus, defende a testagem massiva nas zonas mais afetadas, que considera ser a única forma de dominar o incêndio, e diz que, com a atual disseminação da infeção, o rastreio de contactos é inútil. Pede que os médicos de família sejam libertados da vigilância de doentes infetados ligeiros – a maioria – para poderem continuar a ver os doentes que precisam e diz que o setor privado não tem capacidade para dar resposta a milhões de doentes crónicos que precisam de continuar a ser seguidos. E fala da necessidade crescente de se olhar para a pandemia além do vírus, sempre ligada à dimensão social e económica da população. Da mesma forma que há quem defenda que a diabetes pode ser vista como doença “infecciosa”, porque a sociedade contagia os comportamentos.

É um dos rostos da luta contra a diabetes. Luta pela prevenção acima de tudo?

Temos mudado o termo prevenção. Dá uma ideia de que as pessoas têm diabetes por sua própria culpa, porque não se cuidam suficientemente, o que é muito o moralismo que incendeia hoje a sociedade, até no tempo que estamos a viver. As pessoas têm diabetes porque são pessoas predispostas a ter diabetes. E, portanto, em vez de prevenção, tentamos falar da diminuição do risco de vir a desenvolver a doença. É essa a luta.

Ultrapassar que ideias, de que as pessoas ficam doentes porque não querem saber?

De que são uns desleixados, pessoas que se querem condenar, não se cuidam, ficam obesas. Como se as pessoas que usam drogas e tabaco quisessem dar cabo da sua saúde. Isto é tudo muito mais complexo do que isso e na diabetes também é.

Há um estigma em torno da doença ao nível do das dependências?

Em relação aos alimentos? Absolutamente. Ser gordo é absolutamente estigmatizante. E mais: o ser gordo não se pode esconder, o ser drogado pode esconder-se. E esta sociedade que estigmatiza é a mesma sociedade que desenvolve e que cria os meios de alimentação hipercalóricos, as comidas processadas. Mesmo coisas que tendem a apresentar-se como coisas novas e boas começam a aparecer processadas, com os alimentos a perderam naturalidade, sazonalidade, a ligação com a natureza. É uma sociedade que cria os gordos e condena os gordos. A diabetes faz parte deste mundo. A sociedade cria a diabetes em pessoas que têm já uma predisposição, um risco próprio.

Outros destaques

"As pessoas com diabetes são pessoas fortes, que aguentam jejuns prolongados, são os filhos dos sobreviventes da fome"

"África é o continente onde a diabetes mais está a crescer. O consumo de refrigerantes é escandaloso"

"Antes da insulina, o tratamento era a fome. As pessoas morriam em pele e osso, como num campo de concentração"

"O Governo usou a ciência para embrulhar decisões políticas. Uma epidemia tem de ter uma liderança política"

"Só há uma maneira de evitar a paragem da resposta aos outros doentes: libertar os médicos de família. Não é preciso um profissional de saúde para ligar a pessoas infetadas, dizer bom dia e perguntar se estão bem"

"As pessoas escondem que têm sintomas da covid-19. Não querem ser discriminadas no trabalho"

"A incapacidade de descentralizar mostra a fragilidade do Estado, que não tem confiança em si próprio"

