Hotéis fechados, outros à beira de encerrar, projetos adiados e unidades reinventadas. É este o raio x do setor em Portugal e as perspetivas não são animadoras. Para a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) não há dúvidas: a falta de apoios, aliado à perca de turistas, vai provocar o encerramento dos hotéis, falência das empresas e despedimento de trabalhadores. De acordo com os últimos dados da associação liderada por Raul Martins, para este ano estava prevista a abertura de 51 novas unidades hoteleiras, num total de cinco mil camas, no entanto, a abertura está adiada até “melhores dias”.

De acordo com o responsável, “a situação é muito complicada, não há hóspedes, mas não podemos falar, para já, de encerramentos definitivos na hotelaria. Até ao final do ano estimamos que mais de 70% da oferta esteja encerrada e não reabra antes da primavera de 2021. No nosso último inquérito as perspetivas de taxa de ocupação para os meses de outubro a dezembro já eram muito baixas. Só para ter uma ideia, nas poucas unidades que permanecessem abertas, a previsão de ocupação, com base nas reservas até 15 de outubro, era de 23% para a região Norte, 15% para o Algarve e apenas 11% para Lisboa”, refere ao i.

Numa ronda feita pelo i, os empresários do setor confessam as dificuldades relativas à taxa de ocupação e a necessidade de terem apenas algumas das unidades abertas, em detrimento de outras.

