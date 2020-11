Um bebé com um ano caiu do colo do avô, esta quinta-feira, de um segundo andar da moradia, na freguesia de Celeirós, em Braga.

O alerta para o acidente foi registado às 21h20. Segundo declarações de um vizinho ao Jornal de Notícias, o menino fez um movimento brusco que o familiar não estava à espera e acabou por cair num terreno da casa.

Apesar de estar consciente, o bebé foi transportado em estado grave para o hospital local.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e a VMER de Braga.