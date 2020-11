O humorista Bruno Nogueira utilizou, esta quinta-feira, as redes sociais, para anunciar o regresso do programa Como é que o Bicho Mexe numa altura em que o Estado de Emergência, que teve início esta segunda-feira, volta a impor algumas restrições, como a restrição de circulação.

"Talvez juntos custe menos. Amanhã, sexta-feira, às 23h00", escreveu. Em minutos, a publicação obteve milhares de gostos e partilhas. Os internautas mostraram-se bastante entusiasmados com o regresso do improviso do humorista.

Recorde-se que o programa de Bruno Nogueira foi um dos assuntos mais comentados durante o período de confinamento no início da pandemia.