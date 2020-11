Nas últimas 24 horas foram registados 19.511 casos de covid-19 em Espanha, elevando para 1.437.220 o total de infetados no país desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmados mais 356 óbitos por covid-19 desde ontem. No total já morreram 40.461

2.204 pessoas infetadas deram entrada em hospitais de todo o país nas últimas 24 horas. Em todo o país há 20.525 pessoas hospitalizadas com a covid-19, das quais 3.123 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Segundo o epidemiologista chefe do Ministério da Saúde, Fernando Simon, o país atravessa uma "estabilização" da situação epidemiológica, no entanto, o número de casos diários continua a ser "muito, muito, muito alto".

Recorde-se que Espanha anunciou, esta quarta-feira, que as pessoas que decidam viajar para o país, provenientes de países de risco, devem apresentar um teste de despiste negativo à covid-19, com o intuito de impedir a propagação do novo vírus no país.

Esta medida, que vai entrar em vigor no próximo dia 23 de novembro, e incluí vários países, incluíndo Portugal - à exceção da região autónoma dos Açores. A grande maioria dos países da europa estão incluíndos na 'lista negra' espanhola, ficando de fora países como a Finlândia, a Grécia e várias regiões da Noruega.