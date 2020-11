Portugal registou esta quinta-feira mais 5.839 infetados com coronavírus e 78 mortes. Assim, desde o início da pandemia, o país já contabiliza um total acumulado de 198.011 infetados e 3.181 óbitos, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje é, assim, o segundo pior dia a registar no país no que diz respeito a mortes por covid-19, número apenas ultrapassado pelo dia anterior, quarta-feira, com 82 mortes a lamentar.

Por regiões, se olharmos para os casos de infeção, o Norte regista pelo 41º dia consecutivo o maior número diário de casos, com mais 3.567 infeções, ou seja, 61,1% do total, segue-se depois Lisboa e Vale do Tejo com mais 1.345 infetados, depois o Centro, com 749, o Alentejo com 77 novos casos e o Algarve com 56. No Arquipélago dos Açores houve mais 29 casos e na Madeira 16 a reportar nas últimas 24 horas.

Em relação às mortes, também o Norte registou o número mais elevado, com 45 óbitos. Depois, vem Lisboa e Vale do Tejo com 25 mortes, o Centro com mais seis, o Algarve com duas. No que toca ao número de mortes, nas ilhas não foi registado qualquer óbito por covid-19 esta quinta-feira, assim como no Alentejo.

Ora, no mês de novembro, apenas em 11 dias (uma vez que o boletim se refere a dados contabilizados até quarta-feira), já morreram 585 pessoas vítimas do novo coronavírus, um número superior àquele que foi registado em todo o mês de outubro, que reportou 567 mortes.

Segundo os dados divulgados pela DGS, existem neste momento 2.794 internados, mais nove do que ontem, dos quais 383 estão em unidades de cuidados intensivos, menos oito do que na quarta-feira.

Esta quinta-feira recuperaram mais 3.336 pessoas do vírus, de um total de 113.689 recuperados desde o início do ano.

Há por esta altura 81.141 casos ativos de coronavírus no país, mais 2.245 a registar e 89.675 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, o que representa um aumento de 568 pessoas em relação ao dia anterior.