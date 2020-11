Os supermercados não vão poder abrir mais cedo aos fins de semana em Cascais, segundo um despacho assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

O documento, datado de 12 de novembro, e divulgado no Facebook pelo autarca impede os estabelecimentos comerciais do concelho de abrir mais cedo durante o estado de emergência. Por sua vez, devem “respeitar os horários de abertura que atualmente se encontram a praticar, não sendo permitido a sua atividade mais cedo do que no horário habitual”. Pode ler-se ainda que “aos horários de encerramento dos referidos estabelecimentos comerciais aplicam-se os limites máximos decorrentes das normais aplicáveis por força do estado de emergência em vigor”.

Recorde-se que, esta semana, o Pingo Doce anunciou que ia alargar o horário de funcionamento durante o fim de semana: a abertura está prevista para as 6h e o fecho para as 22h, o que gerou alguma polémica, nomeadamente entre autarcas.

Por exemplo, o presidente da Câmara de Matosinhos, disse ao Jornal de Notícias que a situação se trata de um “aproveitamento inaceitável das regras de restrição à circulação de pessoas” e um “insulto” para os “pequenos e médios comerciantes e para os empresários da restauração que sacrificam os seus negócios em nome da defesa da saúde de todos nós”. Também o presidente da Câmara de Gaia olhou com maus olhos para o alargamento do horário do Pingo Doce, mostrando-se contra.

