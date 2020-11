O ex-candiddaro às primárias democratas Bernie Sanders, que tem sido apontado como potencial novo secretário do Departamento do Trabalho disse, em entrevista à CNN, que, se fosse convidado, aceitaria fazer parte do governo de Joe Biden.

“O que é verdade é que quero fazer tudo o que for possível para proteger as famílias trabalhadoras deste país que estão a passar um fase muito dura”, afirmou. “Se isso acontecerá no Senado ou na administração de Biden, quem sabe”. “Vamos ver como as coisas se desenvolvem”, concluiu.

Esta terça-feira, o canal de notícias norte-americano avançou que o senador construiu a própria campanha interna à volta do objetivo de se tornar secretário do Trabalho, algo que terá gerado diferentes reações dentro do Departamento.

Recorde-se que, nas últimas duas eleições presidenciais, o independente Bernie Sanders, 79 anos, concorreu às eleições primárias. Tanto em 2016, como em 2020, ficou sem segundo lugar entre os candidatos do partido democrata.