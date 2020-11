Portugal recebeu e goleou a Andorra, por 7-0, em jogo particular que antecede os dois encontros decisivos para a Liga das Nações, com a França (próximo dia 14, também no estádio da Luz) e com a Croácia, em Split (a 17).

Na Luz, Neto e Paulinho tiveram uma estreia pela seleção nacional principal, com o jogador do Wolverhampton a inaugurar o marcador aos 8 minutos. Já o ponta de lança do Sporting de Braga bisou, aos 29 e 61 minutos.

Renato Sanches, Cristiano Ronaldo e João Félix, além de um autogolo de Garcia fixaram o resultado final em 7-0.

Ronaldo chegou assim à vitória 100.ª com a equipa das Quinas (tinha vencido o primeiro jogo há 17 anos, 2003, em Chaves, diante do Cazaquistão). Com mais um golo apontado, o capitão luso chega aos 102 por Portugal, colocando-se mais perto do recorde mundial do goleador máximo por seleções, ainda na posse do iraniano Ali Daei (109).

Portugal divide atualmente a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações com a França (10 pontos cada). A equipa portuguesa procura revalidar o título na prova da UEFA após vitória na primeira edição, disputada no último ano.