Para a maioria as baterias estão já apontadas para o Portugal-França do próximo sábado (14 de novembro), um jogo que poderá revelar-se decisivo para o apuramento para a final four da Liga das Nações numa altura em que as duas seleções dividem o topo da tabela do Grupo 3 com os mesmos 10 pontos. Mas ainda antes da receção à atual campeã mundial, o estádio da Luz vai ser o anfitrião da partida particular entre a equipa das Quinas e a Andorra. Um encontro que assume a particularidade de terminar sempre com um sorriso rasgado para as cores lusas. São 21 anos de história em comum, com um só resultado: a vitória portuguesa. No total, foram cinco duelos disputados, com 22 golos marcados e apenas um sofrido – Roberto Jonás é o autor do golo de honra dos andorrenhos no histórico de confrontos perante Portugal. O tento solitário da equipa andorrense remonta a 2001, num encontro de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2002, que terminou com o triunfo português por 7-1. Marcaram Nuno Gomes (um póquer!), Pedro Pauleta, Rui Jorge e Sérgio Conceição. Ainda antes, no Estádio dos Barreiros, Portugal já tinha batido a Andorra durante a mesma fase de grupos, por 3-0: à data, contou um bis de Luís Figo e um golo de Pauleta. Estes foram o terceiro e segundo encontro, respetivamente, entre as duas seleções, com o primeiro jogo de sempre a datar de 1999, o único particular disputado até hoje: o primeiro triunfo foi registado no Estádio Nacional, por 4-0, e teve assinatura de Rui Costa, João Pinto, Figo e Pauleta.

Os últimos e mais recentes dois jogos aconteceram na fase de grupos para o apuramento para o Mundial 2018 e já contaram com Cristiano Ronaldo como protagonista. Em 2016, no estádio Municipal de Aveiro, Ronaldo imitou a proeza conseguida por Nuno Gomes 15 anos antes e fez quatro golos no triunfo por 6-0 – João Cancelo e André Silva também inscreveram os nomes nesta goleada. Já em 2017, na segunda jornada do agrupamento, Fernando Santos e companhia alcançaram a vitória mais modesta de sempre: Portugal venceu só por 2-0, novamente com golos de CR7 e André Silva.

Ronaldo: mais um capítulo histórico

Esta quarta-feira, o capitão da seleção portuguesa de futebol pode tornar-se mais uma vez o ator principal deste duelo. Em primeiro lugar, Ronaldo pode alcançar a 100.ª vitória com a camisola da equipa das Quinas - a confirmar-se, CR7 atinge este registo 17 anos depois da sua estreia, em 20 de agosto de 2003, em Chaves, com uma vitória por 1-0 face ao Cazaquistão (foi lançado por Luiz Felipe Scolari na segunda metade (46’), para render Figo). Contas feitas, Ronaldo bateu 53 diferentes países, 35 da Europa (UEFA), 9 de África (CAF), quatro da Ásia (AFC), dois da América do Sul (CONMEBOL), dois da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) e um da Oceânia (OFC).

Em jeito de curiosidade, o Luxemburgo é o país perante o qual o jogador português carimbou mais vitórias, com 8 triunfos entre 2004 e 2019.

Depois de ter estado em risco para os últimos compromissos da seleção portuguesa em 2020; após ter saído lesionado do encontro (1-1) entre a Juventus e a Lazio, durante o último fim de semana, a contar para a Liga italiana; ontem o selecionador nacional Fernando Santos assegurou que o avançado de 35 anos está disponível para ir a jogo. Assim, e apesar de ser esperada uma utilização limitada das principais figuras do plantel luso, face aos dois jogos decisivos, diante dos franceses e, depois, com a Croácia, em Split (17 de novembro); espera-se que Ronaldo cumpra esta noite a 168.ª internacionalização. Neste sentido, espera-se também que CR7 volte a marcar aos andorrenhos, aproximando-se ainda mais do recorde mundial de goleador máximo por seleções: com 101 golos, está a apenas 8 de igualar o iraniano Ali Daei (109).

O jogo marcará ainda o regresso do atacante do eneacampeão italiano à seleção nacional, após ter falhado o jogo com a Suécia, na sequência do teste positivo à covid-19.

Recorde-se que o extremo Pedro Neto (Wolverhampton) e o ponta de lança Paulinho (Sporting de Braga) são as principais novidades na lista de convocados do selecionador, que deverá promover a estreia dos dois jogadores pela seleção A.

Andorra: a seleção mais amigável

Não há estudos que sustentem que seja a seleção mais triste de sempre, mas não será injusto dizer que Andorra se posiciona como uma das seleções mais amigáveis, pelo menos na ótica dos adversários. Longe de registar um saldo negativo apenas diante de Portugal – atual campeão da Europa e da Liga das Nações –, a seleção andorrenha tem sido mestre em colecionar derrotas. Aliás, as vitórias são mesmo um acontecimento raro na vida dos andorrenhos. A equipa andorrense foi reconhecida pela UEFA e pela FIFA em 1996 e só ao 24.º jogo alcançou o primeiro triunfo (2-0), num particular diante da Bielorrúsia (2000). Foi preciso esperar mais dois anos para novo triunfo, novamente num encontro amigável, desta vez sobre a Albânia (2-0). Contam-se entretanto os triunfos (1-0) sobre a Macedónia (2004), a primeira vitória oficial, em jogo a contar para a qualificação do Mundial2006; sobre São Marino, fora, por 2-0 (em particular); sobre a Hungria (1-0) na qualificação para a fase final do Mundial de 2018 e mais recentemente sobre a Moldávia por 1-0, na qualificação para o Euro2020.