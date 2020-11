A polícia arménia deteve vários manifestantes da oposição que estão reunidos na capital Erevan, apesar da proibição, para denunciar o acordo de cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, que veem como consagrando a vitória do Azerbaijão.

"Vocês não vão conseguir parar todo o país", gritou ao megafone o deputado do partido Arménia Próspera Arman Abovian, enquanto a multidão com mais de 2 mil elementos reunida no centro da capital cantava slogans denunciando o primeiro-ministro, Nikol Pachinian, acusado de ter capitulado.

Após seis semanas de combates mortíferos no Nagorno-Karabakh, enclave separatista de maioria arménia em território do Azerbaijão, foi assinado na noite de segunda-feira um "cessar-fogo total" entre Baku e Erevan sob a égide da Rússia.