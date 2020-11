O Partido Republicano dos EUA mantém a vantagem no Senado, com uma vitória no estado do Alasca, bastando-lhe mais eleger mais um senador para garantir a continuação do domínio na câmara alta do Congresso.

O titular do lugar em disputa, Dan Sullivan, foi reeleito com mais de 57% dos votos, de acordo com projeções dos canais televisivos CNN e NBC, confirmando o bom desempenho do Partido Republicano nas eleições para o Congresso, que decorreram em simultâneo com as eleições para a Presidência, que deram a vitória ao democrata Joe Biden.

Os republicanos têm agora 50 lugares no senado, contra 48 dos democratas, quando faltam ainda definir duas das 100 cadeiras da câmara alta do Congresso, que serão disputadas numa segunda volta, em 05 de janeiro, no estado conservador da Geórgia.