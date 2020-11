Os acionistas da Media Capital sugerem o nome do empresário Mário Ferreira para presidente do grupo. A proposta, que vai ser votada na assembleia-geral de 24 de novembro, conta ainda com o nome de Cristina Ferreira para vogal de administração. Aliás, de todos os novos acionistas, o empresário é o que conta com a maior posição.

Mas há mais. Paulo Gaspar, do grupo Lusiaves, é sugerido para vice-presidente enquanto Avelino Gaspar (Lusiaves), Luís Cunha Velho (presidente interino do grupo), João Serrenho (CIN), Miguel Osório, Rui Freiras e Paula Ferreira são sugeridos para vogais, tal como Cristina Ferreira.

Carlos Lucena é proposto para presidente da meda da assembleia-geral e Sofia Cerveira Pinto para a presidência do Conselho Fiscal. Para a Comissão de Remuneração dos órgãos sociais foi indicado Avelino Gaspar.

Recorde-se que a Media Capital está em mudanças depois de a espanhola Prisa se ter desvinculado totalmente do grupo ao ter vendido a totalidade da sua participação.

Esta segunda-feira, o grupo anunciou que Manuel Alves Monteiro vai deixar de ser CEO da Media Capital, sendo substituído "transitoriamente" por Luís Cunha Velho, que desempenhou nos últimos meses funções de Assessor do Conselho de Administração e já foi diretor-geral da estrutura acionista, de acordo com um comunicado enviado às redações.

O novo Conselho de Administração da Media Capital e os novos órgãos sociais vão ser eleitos no próximo dia 24 de novembro pela Assembleia Geral. “Manuel Alves Monteiro não o vai integrar e deixa, nessa data, de ser CEO do Grupo”, refere o comunicado do grupo.