A coordenadora bloquista, Catarina Martins, revelou, ontem, que o BE vai apresentar na fase da especialidade do Orçamento do Estado para 2021 apenas propostas de alteração “essenciais e já muito debatidas” com o Governo. Catarina Martins disse que o BE pretende apresentar propostas “em que foi possível fazer caminho” e espera que o Governo também mostre “vontade de fazer esse caminho”.

“O Bloco de Esquerda apresenta na especialidade apenas aquelas propostas essenciais que já foram muito debatidas entre nós e o Governo e em que até tinha existido alguma aproximação, mas que depois o Governo não incorporou no Orçamento do Estado para 2021”, explicou a coordenadora dos bloquistas.

Catarina Martins diz que a “urgência das urgências” é garantir que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade para enfrentar a pandemia. O BE quer ainda garantir apoios para quem perdeu rendimento ou o emprego devido à crise provocada pela pandemia.