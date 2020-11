Subitamente, o nada cobre as paredes da casa que é neste momento a minha. Fiquei presa na ausência de vida… Estou impedida de ir ver o mar, de passear, de encontrar as minhas amigas de longa data, de apanhar o sol matinal que tão bem me sabia, de frequentar as aulas da universidade sénior onde sentia a alegria do encontro com a minha turma, com os meus professores, estou impedida do convívio, das ligações que levam ao não esvaziar o nosso dia de outros, ao não ficar privada de vida dentro da minha própria vida. E agora vivo aprisionada, amarrada com cordas grossas cheias de nós ao passar dos dias sem cor, sem afeto, sem as minhas pessoas. A minha colega de quarto aqui na residência quase não fala, já pouco compreende o que se está a passar na maior parte dos pedaços do dia, mas compreendia, sim, os abraços dos familiares e dos amigos que lhe traziam a alegria, os dias deles e o amor com que a faziam sentir-se pessoa, mesmo esquecida dos nomes de alguns; mesmo pouco falando, o amor fazia-a sentir-se pessoa e a fazer parte do mundo de alguém – os nomes não importam quando se ama. Agora, desde que não recebe aquelas vidas nos dias que ela bem lembrava, já não se levanta, come muito pouco e ficou com o olhar vazio. Por vezes passo a minha mão na dela, está fria. Quando desço do piso dos quartos para o da sala de jantar e de estar, levo aquele frio da mão dela e o meu também e encontro ali o desalento nos olhares e a dor profunda de pessoas que tanta vida tiveram, que a tantas vidas deram tanto e que são pessoas ainda. Sim, somos pessoas ainda. Puseram-nos a nossa vida parada, estamos atrás de paredes opacas que deixaram de ter janelas e a nossa voz, que se ouvirá lá fora, não sai da nossa boca, das nossas mãos, sai de quem fala mais alto, sai de quem, do lado de fora destas paredes, vai falando por nós porque fala mais alto. Uma colega de residência pergunta de hora a hora porque a neta não vem visitá-la e a cuidadora responde que não pode vir, estão proibidas as visitas para proteger as pessoas mais velhas de uma epidemia. E ela, passada meia hora, pergunta de novo e, depois, de novo e de novo. Talvez a resposta não a satisfaça, ou talvez não seja uma resposta, e pergunta de novo à procura da resposta com verdade, à procura de acordar as pessoas que vivem no mundo das não respostas e das não perguntas. Pergunta de novo sabendo que um mundo com respostas prontas esquece as pessoas e as suas árvores, os seus jardins, as suas viagens e as suas histórias. Um mundo só com respostas esquece as pessoas. E que epidemia será esta que aprisiona as pessoas dentro da não vida e subtrai o amor onde ele deveria permanecer…? O que são as nossas horas e os nossos dias onde a escuridão da desesperança nos foi posta dentro do corpo, a dor se instala e onde vamos sentindo apagados os nossos rostos na memória e na vida das nossas pessoas?

E hoje… Hoje, já não sinto as pernas. Estão cada vez mais imóveis, como eu, e vão também elas desaparecendo; talvez sintam que já não são necessárias… Também já eu me sinto pouco, ainda sinto o frio das mãos da minha colega de quarto e da palidez dos olhares dentro das paredes, mas já não faz sol há muito tempo. Tinha tantos planos para mim, tantos dias, tanto ainda para dar e para ser, mas já não sinto as pernas, nem as mãos, nem o ventre onde, hoje, me carrego. No meu peito batem as horas de todo o tempo que falta para o meu corpo encetar viagem, agora que eu já me fui – eu e o meu ventre onde me carrego.

Psicanalista