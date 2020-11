As cidades resistirão ao tempo do teletrabalho?

O teletrabalho pode abrir a porta ao nascimento de cidades mais impessoais, mais desumanas e mais desertas. Essa possibilidade tem de ser contrariada pelos autarcas.

Não temos falado muito nisso ultimamente porque estamos centrados na urgência. Mas uma das consequências mais perniciosas desta crise é agrilhoar-nos ao presente. Não dá tempo, nem espaço, nem capacidade de visitar o futuro. Porém, é essencial que todos o façamos. Em especial, as lideranças políticas e empresariais.

Enquanto refletia sobre os desafios que temos à nossa frente houve um nome que me veio à memória: Alvin Toffler. Para quem não conhece, este judeu norte-americano de origem polaca era um visionário. Sem nunca ter tirado um curso, tornou-se professor convidado num das mais prestigiadas universidades americanas. Vendeu milhões de livros. De uma presciência incrível. Toffler era especial porque conseguia, de alguma forma, ver o futuro. Como? Pegando em pequenos sinais, descortinava o quadro geral de mudanças muito maiores e mais decisivas. Toffler acreditava que o mundo tinha avançado em três grandes vagas. A invenção da agricultura, no Neolítico, que criou as cidades e fixou os nómadas, foi a primeira vaga; a segunda vaga é coincidente com o advento da industrialização. A terceira vaga, por fim, estava sobretudo centrada nas mudanças produzidas pela sociedade da informação.

Estávamos nos anos 80 e eu nos meus vinte e poucos anos quando me cruzei com o terceiro livro de Toffler – Powershift, o tal onde analisou as consequências da transição para uma economia e sociedade da informação. Para além de coisas como cidades submersas ou colónias humanas no espaço, coisas que não aconteceram (ainda), o futuro viria a provar que Toffler acertou em muitas das suas antevisões: a democratização do email, a primazia do digital e os avanços digitais no setor dos média. Outra das visões de Toffler apontava o teletrabalho como forma dominante nas relações laborais do futuro.

A pandemia veio apenas confirmar a intuição do autor. Em 2020, o rácio de americanos a trabalhar em casa era de 1/50. Com a covid-19, esse rácio explodiu para mais de 1/3. Os números em Portugal e na Europa não são ainda claros. Claro para mim, enquanto decisor, é que, se por um lado o trabalho remoto veio para ficar porque alterou dramaticamente a nossa relação com o trabalho, por outro, as cidades não voltarão a ser iguais. Se as pessoas ficam mais tempo em casa, se há menos gente nos centros urbanos e nas sedes das empresas, se o trabalho é menos um lugar onde se está, há aqui uma oportunidade de largo alcance para corrigir os erros de planeamento urbano. Investimentos vultuosos, sobretudo nas infraestruturas de transporte e no imobiliário, rapidamente cairão na obsolescência. Recursos escassos têm de ser dirigidos para projetos que criem sustentabilidade ambiental e social de longo prazo. Há a oportunidade de pensar as cidades como nunca as pensámos.

Para ir ao futuro, vou primeiro puxar atrás a fita do tempo. A vida das cidades foi definida pelos lugares onde se vive e trabalha. A revolução industrial criou as fábricas e, com elas, a necessidade de criar centros de acompanhamento dos assuntos da empresa onde as pessoas pudessem trabalhar juntas – os escritórios. Onde, não por acaso, o alinhamento das secretárias replica a linha de produção da fábrica em versão colarinho branco.

Com os escritórios – cuja função básica se mantém ainda hoje – surgiram os parques empresariais e as dispendiosas sedes corporativas. Atrás delas, o comércio, os serviços, a expansão da rede de transportes e de acessibilidades e o crescimento da malha urbana.

A verdade, porém, é que os escritórios são altamente ineficientes do ponto de vista da gestão dos recursos da empresa. Repare-se neste número da imobiliária JLL, citado pelo Economist: por trabalhador, por ano, as empresas podem gastar até 10 mil euros com imobiliário afeto a escritório.

Isto é uma redundância. A revolução digital, que Toffler identificou, permite que as pessoas façam a gestão dos assuntos da empresa à distância. Já não precisamos todos de ir a correr picar o ponto às nove horas para sair às cinco. Já não precisamos de passar horas no trânsito ou em transportes públicos lotados.

Os ganhos são evidentes e monetizáveis. Para além das poupanças em refeições, transportes, estacionamento e outros gastos tradicionais, cada trabalhador ganhará, em média, 150 horas úteis por ano, com isso podendo investir na sua formação, em voluntariado, na família ou simplesmente em cultura e lazer. As emissões de carbono, por via da menor utilização do transporte individual e coletivo, são reduzidas drasticamente.

Mas nem tudo é cor-de-rosa. Há funções que, pela sua natureza, nunca serão compatíveis com trabalho remoto. Podemos, como já escrevi noutros textos, estar a cavar mais uma linha de desigualdade entre os que têm e os que não têm a possibilidade de fazer trabalho remoto. O que implica, a meu ver, a discussão de um novo pacto social em que a sociedade remunere melhor estes trabalhadores do mundo presencial.

O home working ou teletrabalho é, porém, a realidade dos trabalhadores do conhecimento – uma outra expressão cunhada por Peter Drucker –, aqueles que são hoje responsáveis pelo maior progresso económico e social das nações avançadas.

Não podemos ignorar as mudanças estruturais que estão a acontecer à frente dos nossos olhos. A par do teletrabalho, o mundo de possibilidades permitido pela tecnologia móvel – como o retalho digital ou a banca online – está a contribuir para a desertificação dos centros urbanos. Se as empresas criam um ecossistema na cidade que alimenta outros empregos e outras funções em toda a economia, a sua passagem para o mundo digital destruirá esse ecossistema de emprego e de serviços.

As cidades não são eternas. Adoecem, podem morrer. O teletrabalho é uma magnífica oportunidade para muita gente, mas pode abrir a porta ao nascimento de cidades mais impessoais, mais desumanas e mais desertas. Essa possibilidade tem de ser contrariada pelos autarcas. Como? Criando perímetros urbanos que sejam mais atrativos, que chamem as pessoas à rua, que criem pontos de convivência social; cidades que tenham sempre a capacidade de surpreender pela qualidade de vida, pelo ambiente cuidado e apelativo, pela cultura, pela diversidade e pela harmonia. Cidades que sejam feitas em função das pessoas, não da tecnologia; para as pessoas, não para a tecnologia.

Como dizia Toffler, os analfabetos do séc. xxi não são os que não sabem ler ou escrever. São os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Não tenhamos, pois, receio de desafiar as nossas convicções.

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Escreve à quarta-feira