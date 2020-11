O fim de semana do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 devolveu a esperança ao Algarve. Os restaurantes, hotéis e comércio da região voltaram a encher com as 40 mil pessoas – entre organização, jornalistas e espetadores –, que se deslocaram ao Autódromo Internacional do Algarve para viver a prova, permitindo que os empresários contornassem, pelo menos, por uma centena de horas, a crise que tem vindo a fustigar os seus negócios desde março.

O novo “oásis” estava anunciado com a chegada do Grande Prémio de Portugal de MotoGP (entre 20 e 22 de novembro), também no autódromo de Portimão, mas o anúncio do primeiro-ministro de que a prova não teria público nas bancadas veio deitar por terra a esperança. Perante este cenário, não restou a alguns empresários deitarem a toalha ao chão, colocando um ponto final nos seus negócios.

“Estamos muito preocupados. Esta decisão precipitou o encerramento definitivo de muitos restaurantes no Algarve. Muitos empresários foram aguentando à espera deste “balão de oxigénio”, confiantes depois do que conseguiram durante o fim de semana da Fórmula 1. Esta decisão do Governo foi sentida como uma ‘machadada final’ para o setor”, afirma ao i Daniel Serra, presidente da Associação Nacional de Restaurantes (Pro.Var).

