Felizes e contentes de pantufas em casa

Não entendo a razão de haver tanta gente a desejar que o país, no seu todo, tenha regras iguais. Mas isso faz algum sentido?

A desorientação é evidente e há quem esteja a bater as mãos de contentamento. Para quem sonhava com um novo confinamento total – de pantufas calçadas o dia inteiro, de pijama e a olhar para o computador de vez em quando para enganar a entidade patronal –, vivem-se dias gloriosos.

Como não me incluo nesse lote – acho os confinamentos horríveis –, não entendo a razão de haver tanta gente a desejar que o país, no seu todo, tenha regras iguais. Mas isso faz algum sentido? Com todo o respeito por quem vive em Paços de Ferreira, temos de admitir que a zona está muito mais fustigada pelas infeções de covid que muitas outras terras a sul. Pelo que vimos nos mapas que nos dizem onde estão as zonas mais infetadas, facilmente percebemos, por exemplo, que no Algarve, tirando São Brás de Alportel devido a um surto num lar, as outras localidades apresentam níveis aceitáveis. O mesmo se passa no Alentejo, onde há uns focos, mas na maioria da planície alentejana, a população está longe dos 240 infetados por 100 mil habitantes.

Fará, então, algum sentido estas populações sofrerem as mesmas restrições que as zonas mais afetadas? Fechar os restaurantes às 22h30 no Algarve ou no Alentejo vai contribuir para quê? Para destruir o pouco comércio que ainda resiste.

