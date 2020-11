A autarquia do Porto anunciou, esta terça-feira, que a Invicta não vai contar com os típicos festejos e adereços que decorrem nesta altura do ano em que se aproxima o Natal e a Passagem de Ano devido à pandemia que o país enfrenta, provocada pelo aparecimento do novo coronavírus.

Segundo uma nota publicada no site da autarquia, não será construída a árvore de Natal em frente à Câmara Municipal, a festa de inauguração das luzes na Avenida dos Aliados não será realizada e o fogo de artifício que marca a entrada num novo ano não vai acontecer, entre outros eventos, com o intuito de evitar o ajuntamento de pessoas.

Por outro lado, "as medidas anunciada não comprometem a iluminação das ruas da cidade, uma tradição já enraizada e muito apreciada e que, no contexto atual, assume ainda maior relevância para o estímulo ao comércio tradicional", garante ainda autarquia na nota.