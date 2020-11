O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse, esta terça-feira, que a atividade policial pode aumentar durante o fim de semana para garantir o cumprimento das normas estabelecidas pelo Governo durante o período do Estado de Emergência, depois de ter estado reunido com a estrutura de monitorização do estado de emergência. Cabrita afirmou ainda que o Governo poderá vir a fechar estradas e ferrovias para garantir o cumprimento das regras."Essa é uma faculdade que se for necessário não deixará de ser usada”.

O responsável falou sobre "a limitação de circulação" e garantiu que tem havido uma "adesão generalizada dos cidadãos". Segundo o relato feito pelas forças de segurança existiu "uma baixíssima circulação nas duas últimas noites”, afirma Eduardo Cabrita.

Sobre a questão dos municípios enumerados na lista de risco, Cabrita afirmou que esta será "reavaliada", esta quinta-feira, e alguns dos municípios podem vir a ser retirados e outros, cuja evolução epidemiológica tenha sido negativa, podem passar a fazer parte da lista.

Questionado sobre as exceções que permitem deslocações durante as tardes do fim de semana, o ministro afirma que é fulcral a responsabilidade individual e que é mais importante perceber o "sentido de ficar em casa" do que "refletir de forma criativa sobre circunstâncias excecionais em que se pode circular”.