O ministro da Administração Interna disse, esta terça-feira, que é “fundamental” que haja “menos ajuntamentos” e “menos dinâmica social” para reduzir o número de infetados com covid-19 nas próximas semanas.

"Menos ajuntamentos, menos dinâmica social é fundamental para contribuir para que nas próximas semanas possamos reduzir o índice de transmissão da doença. É essa a nossa maior ajuda que damos àqueles que estão a fazer aquilo que só eles podem fazer que é curar, tratar daqueles que estão doentes", disse Eduardo Cabrita, à margem do compromisso de honra de 202 novos militares da GNR, inseridos no 42.º Curso de Formação de Guardas no Centro de Formação de Portalegre da GNR.

O governante sublinhou ainda que o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança neste período de emergência passa "essencialmente" pela pedagogia.

"Tem vindo a ser feita [fiscalização], como têm visto, numa dimensão essencialmente pedagógica, essencialmente de diálogo de responsabilidade, sabendo qual é que é o quadro legal aplicável e que permite às forças de segurança, quer a determinação de regresso ao domicílio, quer em situação limite com a cominação da prática do crime de desobediência", rematou.