Parece estar aberta a época dos anúncios de Natal. As marcas apostam em vídeos que apelam à nostalgia e deixam uma lágrima no canto do olho aos mais sensíveis. Dentro do género, poucos são capazes de o fazer com tanto sucesso como a Coca-Cola.

A gigante norte-americana lançou, esta semana, a sua campanha para a época e como não poderia deixar de ser conta, mais uma vez, com a figura do ‘Pai Natal’, 100 anos após a primeira aparição do velhinho de barbas brancas e fato encarnado.

O vídeo do anúncio chama-se 'A Carta' ('The Letter') e a mensagem deste ano é a de oferecer algo que só ‘nós’ podemos dar, a nossa presença junto dos que não mais queridos.

O pequeno filme, criado pela empresa de publicidade Wieden+Kennedy London, foi realizado por Taika Waititi, o premiado cineasta neozelandês responsável por Jojo Rabbit.

A história centra-se nos esforços de um pai, longe de casa devido ao seu trabalho, para entregar ao Pai Natal a carta que a filha lhe confiou. Depois de várias aventuras e obstáculos, a casa no Polo Norte estava ‘encerrada’ para a época. Entretanto, apanha boleia num camião encarnado, se adivinhou que era da Coca-cola está certo. De volta a casa, o condutor entrega-lhe a carta da filha que então abre, ficando surpreendido com o pedido da criança.

"Este Natal, ofereça algo que só você pode oferecer", lê-se no final do vídeo, logo depois de o pai ter descoberto que a filha não queria nem um ipad nem uma boneca que imitasse as funções de uma criança humana. Só pedia uma coisa e foi exatamente isso que aquela menina recebeu.