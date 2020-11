Ah! Como fervilhava nas veias lusitanas o orgulho de Portugal! O novo paquete Santa Maria, figura maior da frota daqueles que tinham sido, nos tempos de antanho, açambarcadores dos mares, estava pronto para a sua viagem inaugural, com destino ao Rio de Janeiro, ligando, afinal, através do Atlântico, duas das capitais do Império. Às 11h30 em ponto da manhã do dia 10 de novembro de 1953, o Presidente da República chegava ao cais da Rocha do Conde d’Óbidos para visitar o monstro de aço que se preparava para enfrentar todos os Adamastores que lhe surgissem pela proa. O general Craveiro Lopes não ia sozinho, como se está mesmo a ver.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.