A Associação Nacional de Restaurantes (Pro.Var) quer “que o Governo reverta a decisão” e “permita incluir nas exceções o normal funcionamento dos take away”, aos fins de semana, após as 13h.

Numa carta dirigida ao primeiro-ministro António Costa, a Pro.Var afirma “que que esta proibição é muito penalizadora para a maioria das empresas do setor da restauração, pois não têm os recursos necessários para poder garantir que as refeições sejam entregues em casa”.

A missiva assinada pelo presidente da associação, Daniel Serra, vai ainda mais longe, ao comparar o setor da restauração com o do retalho – onde se incluem hipermercados, supermercados e mercearias (incluídos nas exceções que permitem à população deslocar-se durante os períodos de recolher obrigatório) – que considera estar a ser “o mais beneficiado com esta medida”.

Ao i, Daniel Serra reitera que “a associação respeita todas as orientações do Governo e da Direção Geral de Saúde em relação às matérias ligadas à saúde”, mas adianta que “não pode aceitar as situações desproporcionais, injustas e inadequadas que se estão a verificar”.

