Há vacina, mas não haverá facilidades

O inimigo é invisível, o que torna tudo ainda mais confuso – pelo que muitos, sobretudo os mais receosos, os mais velhos e os mais vulneráveis, preferem manter-se na sua bolha segura.

Estou em crer que nem mesmo os mais fervorosos consumidores de filmes-catástrofe imaginaram alguma vez assistir a um tempo em que as pessoas viveriam fechadas nas suas casas com medo. O inimigo é invisível, o que torna tudo ainda mais confuso – pelo que muitos, sobretudo os mais receosos, os mais velhos e os mais vulneráveis, preferem manter-se na sua bolha segura. Ontem, porém, surgiu “uma luz ao fundo do túnel”, como lhe chamou Albert Bourla, o presidente da Pfizer. “Hoje é um grande dia para a ciência e para a Humanidade”, anunciou Bourla. A vacina experimental produzida por este laboratório tem apresentado índices superiores a 90% de eficácia contra o novo coronavírus, o que é uma excelente notícia. “Estou quase em êxtase”, reconheceu o gestor. Tem boas razões para isso – o seu anúncio fez-me lembrar o livro Shah of Shahs, em que o jornalista polaco Ryszard Kapuscinski descreve a alegria do Xá da Pérsia, Reza Pahlavi, ao anunciar a subida do preço do petróleo em 1973. Pudera, de um só golpe aumentava a sua fortuna em milhões e milhões de dólares! Pois se Bourla tem motivos para estar em “êxtase”, o comum dos mortais nem por isso.

