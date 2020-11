O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a demissão do secretário da Defesa, Mark Esper, através da sua conta oficial de Twitter, dois dias depois de ter perdido as eleições norte-americanas contra o candidato democrata, Joe Biden. O Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, Christopher C. Miller, vai agora assumir o cargo. "O Chris fará um ÓTIMO trabalho! Mark Esper foi demitido. Agradeço o seu trabalho", escreveu o chefe de Estado nas redes sociais.

Esper estava neste cargo desde julho de 2019. Trump e o secretário já tinham mostrado não estar de acordo em relação a várias situações, como a alteração dos nomes das bases militares norte-americanas. Mark Esper também se mostrou contra a ideia de Donald Trump de enviar militares no ativo para controlar as manifestações contra a violência policial.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..