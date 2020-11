Domènec Torrent foi despedido do comando técnico do Flamengo, anunciou esta segunda-feira o clube através da rede social Twitter.

Torrent sucedeu a Jorge Jesus como treinador do Flamengo e apenas três meses depois abandona o clube após sofrer uma goleada de 0-4 por parte do Atlélico Mineiro num jogo para o campeonato brasileiro.

O treinador espanhol deixa a equipa do Rio de Janeiro em terceiro lugar a um ponto do líder, Sport Club Internacional. No total de 24 jogos oficiais, à frente do comando técnico do Flamengo o espanhol ganhou 14, perdeu seis e quatro ficaram empatados.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. <br><br>A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza. <a href="https://twitter.com/hashtag/CRF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CRF</a></p>— Flamengo (@Flamengo) <a href="https://twitter.com/Flamengo/status/1325855138997809152?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>